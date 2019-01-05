Hasar görmüş enerji ikaz kukası yenilendi

Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu dolaylarında bir yaya kaldırımında zarar görmüş vaziyette bulunan enerji ikaz kukası onarıldı.

Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu bölgesindeki Yalbı Sokak üzerindeki dekoratif sokak lambasının yerine güvenlik amacıyla konulan sarı ikaz kukası, şahıs ve şahıslar tarafından zarar gördü. Üzerinde ‘Dikkat Yüksek Gerilim' ve Dikkat Ölüm Tehlikesi gibi uyarılar bulunan kukadan, elektrik akımının aktif bir şekilde bulunduğu kablolar dışarı çıktı.

Çevredeki vatandaşlar açısından tehlike teşkil eden sarı renkli ikaz kukası Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (OEDAŞ) ekipleri tarafından onarılarak zarar verme potansiyeli en aza indirildi. Durumla ilgili OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Söz konusu enerji ikaz kukası, sarı rengi ve üzerinde bulunan uyarı ve ikaz işaretleri ile vatandaşların can ve mal emniyetlerini sağlamak için montajı yapılmış olup, aynı zamanda aydınlatma tesislerinin yer altı kablo muhafazasında geçici olarak kullanılmaktadır. Önce aydınlatma direğine sonrasında ise ikaz kukasına verilen hasar sonucu, ekiplerimizce kukanın yenilenmesi gerçekleştirilmiş, tehlike potansiyeli minimuma indirilmiştir" ifadelerine yer verdi.