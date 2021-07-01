Hasatta dane kayıpları en aza indirilmek için çabalıyorlar

Eskişehir'in Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, israfı önlemek için biçerdöver kontrollerini sürdürürken, çiftçilere yasak olan anız konusunda da uyarılar yapılıyor.

İlçede başlayan hasat esnasında yaşanan dane kayıplarının en aza indirilmesi için hububat alanlarında biçerdöver kontrolleri İlçe Müdürlüğü personellerince yapılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Salih Kaya "Biçerdöverle yapılan ürün hasadı sırasında meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını önlemek amacıyla ilçemizdeki tüm mahallelerimizde biçerdöver denetimleri tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Çiftçiye anız uyarısı

Kaya, çiftçilere anız yakmanın yasak olduğunu da hatırlatarak, "Çiftçilerimizin tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için hasat sonrası anız yakmanın yasak olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Geçim kaynağı yaygın olarak kuru tarım olan çiftçilerimizin bu hususta dikkatli olmalarını diliyorum" dedi.