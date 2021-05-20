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Haşhaş tarlaları görenleri büyüledi

Günyüzü ilçesinde haşhaş tarlaları çiçek açtı.


Günyüzü bölgesinde ekilen, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan, sofraları süsleyen, tıp ve kozmetik sanayinin de vazgeçilmezleri arasında yer alan haşhaşın beyaz çiçek açması tarlalarda görsel manzaralar oluşturuyor. Çiçek açan haşhaş kozaları ekilen tarlaları boydan boya bembeyaz olurken adeta kar yağmışçasına görüntüler oluşturuyor.


Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara, Günyüzü ve çevresinde her yıl haşhaş ekiminin artması ile beklenen rekoltenin de iyi olması ile çiftçinin yüzünün güldürdüğünü söyledi. Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara “Haşhaş kozalarının bu mevsimde açması görsel açıdan hoş görüntüler oluştururken, ekonomik açıdan ise çiftçimizin her geçen yıl kazanç kapısı olmayı arttırıyor. Çiftçilerimizin haşhaş üretimine yönelmesi ile her geçen yıl haşhaş kotalarını Günyüzü ve bölgesinde arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

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