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Hastane müdürlerinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir Anadolu Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Murat Dolma ve Eda Altınsoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Eskişehir Anadolu Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Murat Dolma ve Eda Altınsoy, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Dolma ve Altınsoy'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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