İhlas Haber Ajansı

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Hastane yönetimi hastaların ve personelin bayramını kutladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetimi, hastanede tedavi gören hastalar ve hasta yakınları ile görevli personelin Ramazan Bayramını kutladı.


Hastane Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Doç. Dr. Dilek Çetinkaya ile hastane yetkililerinden oluşan ekip, bayramı hastanede şifa bekleyerek geçiren hastaların morallerini yükseltmek ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, büyük gayret ve özveri ile sağlık hizmeti sunan hastane çalışanları da unutulmadı. Hasta ve hasta yakınları ile personeller ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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