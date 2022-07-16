İhlas Haber Ajansı

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Hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu devam ediyor

Hatırlatma dozu aşılarını yaptırmak isteyen Eskişehirliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde uzun kuyruk oluşturdu.

Hatırlatma dozu aşılarını yaptırmak isteyen Eskişehirliler, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde uzun kuyruk oluşturdu.


Ülke genelinde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte hatırlatma dozu aşılama çalışmaları başladı. Vaka sayılarındaki artıştan dolayı tedirginlik yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilerek aşı yaptırmak için soluğu hastanelerde aldı. Eskişehir'de hatırlatma dozu için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

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