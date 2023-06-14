Hastanenin önündeki bank vandalların hedefi oldu

Eskişehir'deki bir hastanenin önünde bulunan bank kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kırılırken, kamu malına zarar verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Tepebaşı İlçesi'ndeki Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan bank, bilinmeyen şahıslar tarafından kırıldı. Kullanılamaz hale gelen bankın uzun zamandır aynı şekilde olduğunu dikkat çeken vatandaşlar çevrede bulunan farklı banklara da zarar verildiğini belirtti. Vatandaşlar çevrede kamu malına zarar verenlerin, yetkililer tarafından yakalanmasını istiyor.