Hastanın rahminden 38 miyom çıktı

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız tarafından gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren cerrahi operasyon sonucunda kadın hastanın rahminden irili ufaklı 38 tane miyom çıkarıldı. Op. Dr. Anıl Kulaksız, operasyon ve sonrasına ilişkin bilgi verdi. 38 yaşındaki hastanın kendilerine 1 yıl önce gebelik öncesi danışmanlık amacı ile geldiğini anlatan Op. Dr. Kulaksız, 6 yaşında bir çocuğu olan hastanın 1 yıl sonra yoğun ağrı ve kanama ile düşük sonrası yeniden kendilerine geldiğini aktararak; yapılan müdahale ile hem düşük sonrası kalan parçalar hem de miyomların temizlendiğini söyledi. Hastanın 6 haftalık bir gebeliğinin miyomlar nedeniyle düşük ile sonlandığını dile getiren Dr. Kulaksız, “Cerrahi müdahalede; önce kalan parçalar temizlendi, kürtaj yapıldı ve sonra miyomlar alındı” diye konuştu.

Bir miyom bile rahmin alınmasını gerektirebilir

Gebelik düşünen hastalara genellikle miyom ameliyatı önermediklerini dile getiren Dr. Kulaksız, “Miyom alınırken kanamanın durmaması durumunda rahmin de alınması gerekebilir bu nedenle gebelik isteği olan hastalarda çok uygulanan bir işlem değildir, bu riski kendisine anlatarak operasyon gerçekleştirdik ancak ne mutlu ki; ameliyat başarılı geçti ve tüm miyomları rahmi almadan çıkardık. Zor bir ameliyat olacağını tahmin ediyorduk. Muayenede 15 miyom tespit edebilmiştim. Bu bile büyük bir rakam iken ameliyat sırasında 38 miyom gördüğümüzde şaşırdık, çünkü normalde 1 veya 2 miyom alınır bu tür ameliyatlarda ve 1 miyom bile bazen rahmin alınmasını gerektirebilir. Ancak rahme zarar vermeden tümünü sorunsuzca çıkarabildiğimiz için memnunuz” ifadelerini kullandı.

Cerrahi işlem hakkında bilgi veren Op. Dr. Anıl Kulaksız, “Hastamız genel anestezi altında 2,5 saat süren bir operasyon ile miyomlarından kurtuldu, 2 günlük kanama takibi sonrasında hastaneden taburcu edildi. Hasta şu anda kendini iyi hissediyor. İşlem sonrasında hastamızın 6 ay gebe kalmaması gerekiyor, bu süre sonrasında hastanın gebelik şansı artacak ve gebeliği daha az riskli geçecek.” şeklinde konuştu.

Fazla kanamalı ve ağrılı adet görenler dikkat

Miyomun iyi huylu bir tümör olduğunu belirten Op. Dr. Kulaksız, “Miyomlar çok nadir kanser olarak görülür, bunun oluşmasında hormonal ve genetik faktörler etkilidir. Östrojen hormonu fazla hastalarda daha sık miyom görülür” dedi.

Kadınların yüzde 30'unda miyom olduğunu aktaran Op. Dr. Kulaksız, hastalığa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu çoğunlukla belirti vermez ve fark edilemez, senede bir kadın doğum doktoru kontrolü ile tespit edilebilir. Miyomlar genellikle takibe alınır gerekli hastalarda ilaç veya ameliyat ile tedavi önerilir, gebelik düşünmeyen hastalarda rahmin alınması daha iyi bir yöntemdir. Miyom; adetleri fazla kanamalı ve ağrılı olan kadınlarda, Obezite sorunu veya Polikistik Over sorunu olanlarda daha sık görülür. Gebeliği de zorlaştırabilir, karın ağrıları oluşturabilir, düşük riski oluşturur, kısırlığa neden olabilir, çok nadirde olsa kanser yapabilir. Şiddetli kasık ağrısı, adet kanaması çok olan ve uzun süre gebelik elde edemeyen kadınlar miyom konusunda daha dikkatli olarak, bir kadın doğum uzmanına görünmelidir.”