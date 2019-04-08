Hat sanatını öğrencilerle tanıştırıyor

Hattat Mahmut Şahin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) düzenlenen İslam Medeniyetinin Yazıdaki Tezahürü Hüsn-i Hat programında öğrencilerle bir araya geldi.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa bir çok hat sanatı ilgilisi öğrenci katılım gösterdi. Hat sanatının yeni daha geniş kesimlere ulaşması için yıllardır Bursa, Kütahya ve Eskişehir gibi birçok dersler veren, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan Hattat Mahmut Şahin, sanatın inceliklerini ve bilinmesi gerekenleri bu kez üniversite öğrencilerine anlattı. Özellikle Osmanlı tarihte önemli bir yeri olan bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini belirten Hattat Mahmut Şahin, “Elimizden geldiği kadar gelenekli sanatlarımızı öğrencilerimize, gençlerimize, halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bizim asıl amacımız bu sanatı tekrar gün yüzüne çıkarmak”

Konferanstan önce açıklamalarda bulunan Mahmut Şahin, hat sanatını halka ve gençlere tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Şahin, ““Bizim asıl amacımız bu sanatı sevdirmek, gönüllerde yer etmesini sağlamak ve genlerimizde olan bu sanatı tekrar gün yüzüne çıkarmak. Onun için ülkemizin çeşitli yerlerinde çalışmalar yapılıyor. Elimizden geldiği kadar gelenekli sanatlarımızı öğrencilerimize, gençlerimize, halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Hat sanatı cismani aletlerle meydana getirilmiş ruhani hendesesi, bir ruh geometrisi olarak tarif edilir. Biz Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde nasıl yazabiliriz, nasıl güzel bir kâğıda koyabiliriz, nasıl kalıca hale getirebiliriz diye çabalıyoruz. Amacımız O'nu en güzel şekilde yazabilmek. Hat sanatı çok güzel bir uğraştır. Bir sefer merak edip başladıktan sonra bir daha bırakamadığınız bir sanattır. Çoğu öğrencim derse başlayıp, evlenip tekrardan çocuklarıyla beraber derse başlamışlardır” ifadelerini kullandı.