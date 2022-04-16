Hatalı park yüzünden 250 metre sedye taşıdılar

Eskişehir'de duyarsız bir sürücünün aracını hatalı park etmesi, düşerek yaralanan kadına müdahale için gelen sağlık personeline zor anlar yaşattı.

Odunpazarı'na bağlı Sencer Sokak ile Köprübaşı Caddesi'nin kesiştiği noktaya araç park eden bir sürücü, sağlık personeline zor anlar yaşattı. Elektronik dubalar ile kapatılan caddenin girişine paralel şekilde park edilen 06 ACF 135 plakalı kamyonet, ambulansın geçişine engel oldu. Kuyumcular Sokak'ta düşerek başını çarpan F.Y. isimli yaşlı kadına müdahale için bölgeye gelen ambulans, yaklaşık 10 dakika siren sesiyle birlikte duyarsız sürücünün aracını çekmesini bekledi. Geçen zamana rağmen sürücünün gelmemesiyle sağlık personelleri, sedye ve ilk yardım çantasıyla birlikte yaklaşık 250 metrelik yolu koşar adımlarla ilerlemek zorunda kaldı. Kaldırımdaki su kanallarına takılarak dengesini kaybeden ve düşme sonucu başını yere çarparak yaralanan yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle kalabalığın arasından ambulansa kadar taşındı.

Başını çarparak yaralanan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık personellerine yaklaşık 30 dakika kaybettiren duyarsız sürücü büyük tepki topladı. Sağlık personelinin şans eseri kanaması olan bir yaralıya veya durumu ağır bir hastaya gelmiş olmaması, daha kötü tabloların oluşmasının önüne geçti.

Yaşlı kadının ambulansa getirildiği sıralarda aracının yanına gelen duyarsız sürücü, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hızla uzaklaştı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere aracının camını açarak tehditkâr şekilde bakan sürücü, kendisine yöneltilen soru karşısında sessiz kaldı. İhbar üzerine gelen trafik polislerince duyarsız sürücü tarafından park edilen araca yasal işlem uygulandı.