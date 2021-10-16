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Hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 1 ölü

Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Tepebaşı'na bağlı Kızılcaören Mahallesi yolunda meydana geldi. Kazada dikkatsiz şekilde şerit değiştirdiği öğrenilen 22 yaşındaki Ekrem Yücel'in kullandığı 26 VS 702 plakalı Mercedes marka otomobil ile karşı yönden gelen 60 yaşındaki S.U.'nun kullandığı 26 AEP 775 plakalı Fiat Doblo marka kamyonet tipi araç kafa kafaya çarpıştı.


Kaza sonucu 26 VS 702 plakalı otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Ekrem Yücel olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü S.U. ise yaralandı. Yaralı S.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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