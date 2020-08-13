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Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de, hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Eskişehir'de, hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada, takla atarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan karı koca hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre; olay Seyitgazi-Afyonkarahisar karayolu 3 kilometresinde yaşandı. İddialara göre, Habip Akkaya idaresindeki 03 UC 345 plakalı hafif ticari ile Mustafa Taşsöker idaresindeki 26 GL 552 kamyonet hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, otomobil ise takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Belkıs Taşsöker olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Mustafa Taşsöker ve kamyonette bulunan ağır yaralı halde bulunan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Tıp Fakültesinde sevk edilen sürücü Mustafa Taşsöker, burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek yaşamını yitirdi.


Öte yandan kamyonette ağır yaralı halde çıkarılan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Habip Akkaya ile eşi Fadime Akkaya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Akkaya çiftinin düğün konvoyu ile birlikte Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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