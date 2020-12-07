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Hatalı sürücülere gökten ceza yağdı

Eskişehir’de jandarmanın gerçekleştirdiği helikopter destekli trafik denetiminde 27 araç sürücüsüne 8 bin 347 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de jandarmanın gerçekleştirdiği helikopter destekli trafik denetiminde 27 araç sürücüsüne 8 bin 347 TL idari para cezası uygulandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan ve karadan yürütülen denetimde; seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı yük taşıması yapan, muayenesiz araç kullanan, sigortasını yaptırmayan ve diğer kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. 27 araç sürücüsüne 8 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı uygulama ve denetimlerin süreceğini duyurdu.

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