Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu

Eskişehir'de bir aracın hatalı U dönüşü yapması sonucunda 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt bulvarı üzerinde dün saat 14.25 sularında zincirleme trafik kazası oldu. Kaza, bir otomobilin U dönüşü yaparak karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada duran 2 araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, caddedeki trafik akışı geçici olarak yavaşladı.

Kazanın ardından hatalı U dönüşü yapan aracın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.