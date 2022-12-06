“Hatice” filmi Sinema Anadolu'da

Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu'da, 42 yıllık hayatına sekiz diploma sığdıran SMA hastası Hatice Özkan'ın hayatını anlatan “Hatice” filmi gösterimi gerçekleşti.

Filme, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Güzün Karasu, filmin hikâyesinde ilham alınan SMA hastası Hatice Özkan, ailesi Döndü Özkan ve Murat Özkan'ın yanı sıra pek çok sinemasever katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi'nde iki lisans ve bir yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan aynı zamda 42 yıllık hayatına sekiz diploma sığdıran SMA hastası Hatice Özkan'ın hayatı, yapımcı ve yönetmen Murat Erün tarafından beyazperdeye taşındı. Film gösteriminin ardından yapılan söyleşiye filmin yönetmeni Murat Erün, filmin oyuncuları Hatice Özkan, Döndü Özkan ve Murat Özkan katıldı.

“Kendimi yeni şeyler öğrenerek ödüllendirdim”

Engeli bireylerin de akademik hayatta başarılı olabileceklerinin altını çizen Hatice Özkan, “Engelli bireyler de akademik başarıya ulaşabilirler. Ben kendimi hiçbir zaman diğer insanlardan farklı olarak görmedim. Yüzde 98 engelimim olması eğitim hayatımı kötü anlamda etkilemedi. Kendimi çalışarak ve yeni şeyler öğrenerek ödüllendirdim. İlerde de akademik anlamda çok daha başarılı yerlere gelmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hatice'nin başarılarla dolu hayatını diğer insanlara da göstermek istedim”

Hatice Özkan'ın hayatından çok etkilendiğini ve bunu diğer insanlara duyurmak istediğini söyleyen filmin yönetmeni Murat Erün ise, “Hatice ile tanıştığımda onun hikâyesinden çok etkilendim. Hatice'nin olağanüstü çabalar göstererek sürdürdüğü başarılarla dolu hayatını diğer insanlara da göstermek istedim. Hatice bunca zorluğa rağmen pes etmeyen çok güçlü birisi” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda ise konuşmacılara fidan bağışı sertifikaları Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Güzün Karasu tarafından takdim edildi.