Hava değişiminden çiçeklerin olumsuz etkilenmemesi için önemli tavsiyelerde

Kış aylarının sona erip bahar aylarına girildiği günlerde evlerdeki çiçekli bitkilerin bakımı önem kazanırken, Eskişehir'deki çiçekçiler yaşanan hava değişimi nedeniyle çiçeklerin bakımlarının iyi yapılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar sıcak soğuk hava değişiminde çiçeklerin bakımı hakkında bilgi almak için çiçeklerin yolunu tutuyor. Bazı çiçekler soğuk havadan etkilenirken, bazıları da evlerde oda sıcaklığında muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

Eskişehir'de yaklaşık 5 yıldır çiçekçilik yapan Serdar İpek, çiçeklerin bakımı için nisan ve mayıs aylarının uygun olduğunu belirtti. İpek, özellikle salon bitkilerinin hafta bir sulanması gerektiğini dile getirdi. Mart ve Nisan ayları çiçeklerin bakım yapılması içi en ideal aylar olduğunu söyleyen Çiçekçi İpek, “Bu dönemlerde çiçeklere iyi bakım yapılırsa yaz döneminde daha verimli olurlar. Şu anda bir hava değişim zamanı olduğu için çiçeklerin bakımına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle salon bitkileri soğuktan çok etkilenebiliyorlar, bazı sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Bahar ayına geçiş döneminde de bakımları iyi yapılmazsa çiçeklerin topraklarında böceklenme gibi sorunlar yaşayabilirler. Böyle durumlarda da toprak değişimi yapmak en uygun işlemdir. Genellikle torflu toprak kullanılırsa daha faydalı olur. Torflu toprak organik olduğundan dolayı bitkilerin yaşamasına faydalı oluyor. Kış ayından sıcak aylara geçildiği zaman bitkilerde ister istemez yorgunluk oluyor. Bahar aylarında da bitkilerde bir canlanma olur. Canlanma sırasında da toprakta zararlı böcekler çıkabilir, yapraklarında eğilmeler olabilir. Toprak değişimini yaptıktan sonra da düzenli aralıklarla bitkilerin özelliğine göre sulama yapılması gerekiyor. Salon bitkilerinde hafta bir gün sulama aynı gün yapılırsa bitki de işleme uyum sağlar ve verimliliği artar. Toprak havalandırması her zaman iyidir. Vatandaşlar yeni toprak aldıkları zaman kalitesine de dikkat etmeliler” diye konuştu.

“Direkt güneş ışığına maruz kalmamalılar”

Evlerde muhafaza edilen bitkilerin bakımına değinen İpek, çiçeklerin direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Çiçeklerin özelliğine göre evlerde petek üstlerine ya da yanlarına çiçek koyulmaması gerekiyor. Çünkü kökleri kurur ve çiçeğin ölümü gerçekleşir. Nem ve oda sıcaklığı çiçeklerin bakımında çok önemli. Salon bitkileri soğuğu çok sevmezler. Direkt güneş ışığına maruz kalmamaları gerekir. Bitkilerin evlerde yaşaması için oda sıcaklığı oda sıcaklığı her zaman yeterlidir. Çiçeklerin gelişimi için gün ışığı da yeterlidir” dedi.

“Vatandaşlar çiçekleri iyi tanımaları gerekiyor”

Ev hanımlarının özellikle orkide bitkisinin evlerde muhafaza edilmesi ve bakımı hakkında kendisine sorular sorduğunu ifade eden Serdar İpek, “Orkide bitkisinin gelişiminde oda sıcaklığının etkisi oluyor. Bir de orkidenin nereye koyulduğu da önem arz ediyor. Bir odaya koyduğu zaman bitki verim alamıyorsa başka bir odaya alınmalıdır. Orkideye 4 ila 7 gün arasında sulama yapılırsa gelişimi için çok faydalı olur. Çiçeklerin gelişimi için halk arasında ‘çiçek coşturan' olarak anılan karışım kullanılabilir. Evlerde yumurta için kaynattıkları suyu dinlendirdikten sonra sulama günü geldiği zaman kullandığı zaman çok faydasını görürler. Ayrıca meyve kabuklarını da kaynatıp, suyu bitkinin köküne dökebilirler. Evde bu işlemler kolayca yapılarak çiçekler beslenebilir. Vatandaşların bakım yapacağı çiçekleri iyi tanımaları gerekiyor. Bazı çiçekler suyu sever, bazıları sevmez. Sulama bu noktada çok önemli. Nisan-Mayıs aylarındaki bahar geçişinde toprak değişimi önemlidir. Kaktüs ve sukulent tarzı çiçeklerde 15 gün veya bir ay arasında bir ya da iki kez sulama yapılabilir. Salon bitkilerinde de hafta bir sulama işlemi gerçekleştirilebilir. Bazı çiçeklerin bakımı özelliklerine göre değişebiliyor. Aşırı sulama da iyi değildir. Mesela Barış çiçeği bol suyu sever. Yaprakları düştüğünde suyu çok verdiğinizde çiçek canlanır. Para çiçeği bitkisi fazla suyu sevmez. Bu çiçeğin bakımı için 15 günde bir sulama yeterli olur. Kauçuk, Yuka ve Marginata gibi çiçeklerde özellikle yaz döneminde haftada bir sulama yapılır” şeklinde konuştu.