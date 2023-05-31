Hava ısındıkça sebze fiyatları düşecek

Eskişehir'de kurulan seralarda; salatalık, domates ve biber gibi birçok farklı türde sebze ve meyve yetiştiriliyor. Ürünler, örtü altı üretim olarak yetiştirilirken, hasadı yapılanlar ise Türkiye'nin birçok yerinde satışa sunuluyor. Uzun yıllardır seracılık yöntemiyle üretim yapan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, seralarda yetiştirilen salatalıkların hasadının başladığını söyledi. Örtü altı üretimde mahsul veriminin bu yıl da iyi olduğunu belirten Kılıç, bereketli bir mevsim olacağını düşündüğünü dile getirdi. Yağışlı havaların ürün veriminde dalgalanmaya sebep olduğunu ve bununda fiyatlara olumsuz yönde etki ettiğini dile getiren Kılıç, havaların ısınmasıyla fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti.

“Mahsulün durumu şuanda iyi”

Havaların ısınmasıyla birlikte verimin daha da artacağını dile getiren Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, “Mahsulün durumu şuanda iyi. Dışarıda yağmur da olsa örtü altı üretim olduğu için herhangi bir sıkıntı yok, verim de gayet güzel. Hava şartları düzeldikçe ve sıcaklıklar arttıkça verimin biraz daha artmasını bekliyoruz. Aslında salatalık fiyatları hafta başında gayet düşüktü, yani mevsim normallerinde satılıyordu fakat 1 haftadır Adana, Mersin ve Antalya civarlarında yağış olduğu için malum yıllık ürün de biraz düşük olduğundan talep iyice arttı. Fiyatlarda biraz canlanma var, havalar ısındığı zaman düşeceğine inanıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız alışverişlerde pazarları tercih ederlerse pazarlarda tabii ki diğer hipermarketlere göre hemen hemen yüzde 40-50 gibi daha ucuz olur” dedi.