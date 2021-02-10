Hava ısınınca meyveler çürüdü, manav zor durumda

Eskişehir'de kış ayların gelmesiyle yüklü miktarda meyve depolayan manavlar, havaların mevsim şartların üstünde gitmesi nedeniyle ürün satmakta zorlanırken aldıkları ürünler depolarda çürümeye başladı.

Bu sene mevsim şartlarına pek de uymayan sıcak hava manavları zor duruma bıraktı. Eskişehir'de son 2 haftadır devamlı güneşli olması vatandaşları kış meyvelerinden uzaklaştırdı. Havanın soğuk olacağı düşünerek önce onlarca kilogram meyve depolayan manav, şimdi ise satamadıkları meyvenin çürümesiyle karşı karşıya geldi. Hem beklediği kadar müşterinin bulunmaması hem de meyvenin çürümesi onları her türlü zarara sürükledi.

Eskişehir Kapalı Pazarında yılların tecrübesi olarak meyve satan Hakan Araz, sektördeki son durumunu anlattı. Manav Araç, “Meyve satışlarında durulma yaşıyoruz. Hava beklendiğinden çok sıcak oldu. Özellikle son 10 gündür yaz havası yaşanıyor. Dolayısıyla havalar sıcak olunca meyvelere pek talep olmuyor. Haliyle meyveler hem çürüyor, hem de satılmıyor. İki türden de zarardayız. Zaten Korona virüsten dolayı haftada 2 gün kapalıyız. Saatler sınırlı. O yüzden diğer esnaf gibi manavların durumu da zor. Havanın bu kadar ısınacağı tahmin edemedik. O yüzden elma, armut, portakal, mandalina gibi meyvelerin çoğu depoda duruyor. Depoda da belli bir süreye kadar kalabiliyor. Ondan sonra satmak zorundayız. Ama vatandaşlarda talep olmayınca meyveler artık çürümeye başladı. Çürüyen meyveler satmak uygun olmadığı için yüzde 20'sini çöpe atmak zorundayız. Örneğin, bir kasa mandalinadan 2-3 kilo atıyoruz. Vatandaş da bu sene artık kış meyvelerine pek talep göstereceği düşünmüyorum. Dolaysıyla sıcak havalardan dolayı manav olarak beklemediğimiz zarara uğradık” dedi.