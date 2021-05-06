Hava sıcaklığı arttı, yasak unutuldu

Ramazan ayının ilk yarısındaki kısmi kapanmanın ardından ikinci yarıda tam kapanmaya geçilmesiyle 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İzin belgesi olmayanların sokağa çıkması yasakken, hava sıcaklıklarının artışıyla vatandaşlar bu yasağı çiğnemeye başladı. Gerek temiz hava gerek hareket ihtiyacından dolayı Aydın Arat parkındaki yürüyüş yolunda ve parkta gezintiye çıkan vatandaşlar görüldü.