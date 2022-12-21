Hava sıcaklıklarının düşmesi en çok onları etkiledi

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi, en çok dışarıda çalışmak zorunda kalanları etkiledi.

Eskişehir'de son günlerde soğuk hava etkisini daha çok hissettirmeye başladı. Bu durumdan en olumsuz etkilenenler olarak soğuk havalara rağmen dışarıda ekmek parasını çıkartmaya çalışan vatandaşlar göze çarpıyor. Gün boyu tezgâhları başında bekleyen veya sürekli gezen bu çalışanlar, üşümemek ve hastalıklardan korunmak için farklı farklı tedbirler alıyorlar. Simitçiler ve kestaneciler tezgâhlarını naylonla kapatırken, sokak müzisyenleri, ayakkabı boyacıları ve geri dönüşüm işçileri ise sıkı giyinmeye çalışıyor.