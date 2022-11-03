Hava sıcaklıklarının düşmesi ile polar pijamalar raflardaki yerlerini aldı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile tezgâhlarda ve kıyafet reyonlarında sergilenen yazlık giysiler, yerini kışlık pamuklu ve yünlü kıyafetlere bıraktı. Gün içerisindeki hareketlilikten fark edilemeyen soğuyan hava şartları özellikle gece saatlerinde daha da hissedilmeye başlandı. Durumu karşı önlem almak isteyen vatandaşlar ise çareyi polarlarda aradı. Ortalama fiyatları 70 ile 100 lira arasında olan polar pijamalar, Eskişehirlilerin son zamanlarda vazgeçilmezi oldu.