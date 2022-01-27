İhlas Haber Ajansı

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Hava yumuşadı, Eskişehirliler sokağa akın etti

Eskişehir’de birkaç haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ve dondurucu soğukların ardından, havanın biraz ısındığını gören Eskişehir halkı kendini sokağa attı.

Eskişehir'de birkaç haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ve dondurucu soğukların ardından, havanın biraz ısındığını gören Eskişehir halkı kendini sokağa attı.


Günlerdir devam eden soğuk havanın etkisiyle Eskişehirliler sokağa çıkmakta adeta endişe ediyordu. Hava sıcaklığının bugün itibariyle sıfırın altında eksi 8 dereceden, 3 dereceye kadar yükselmesi, vatandaşın Hamamyolu ve 2 Eylül caddesinde kalabalıklar oluşturmasına sebep oldu.

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