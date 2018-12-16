Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü, EOSB'yi ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım'ı ağırladı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin yanı sıra EOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya, Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Sinan Musubeyli, Adnan Canseven, Havacılık Kümelenmesi Genel Sekreteri Kenan Işık ve EOSB Müdürü Erhan Tatar; Genel Müdür Yıldırım ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette, EOSB faaliyetleri hakkında Genel Müdür Serdar Hüseyin Yıldırım'ı bilgilendiren EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli “Biz bölge olarak havacılığı benimsedik ve havacılık konusunda birikim sahibiyiz. Bölge olarak ciddi işlere imza atıyoruz, yeni projelerde yer almaya da hazırız” dedi.

Genel Müdür Serdar Hüseyin Yıldırım ise Organize Sanayi Bölgelerinin ve Havacılık Kümelenmesinin önemine değindi. OSB'deki sanayicilerin risk alarak üretimlerini sürdürdüğünü söyleyen Yıldırım “Ortak iş birliklerimiz önemli. Planlarımızı hayata geçirmek için OSB firmalarının kabiliyet ve kapasitelerini öğrenmeliyiz. Havacılık sektöründe dünya standartlarına ulaşmalıyız” diye konuştu.