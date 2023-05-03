Havalar ısınınca piknik malzemelerine talep arttı

Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte piknik yapmak isteyen vatandaşlar, çömlek, hamak ve piknik sepetlerine talep göstermeye başladı.

Bu yıl neredeyse saatlik değişen hava durumlarının ardından yaz havası sonunda geldi. Güneşli günlerde vakitlerini piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise hazırlıklara başladı. Piknik eğlencelerinin vazgeçilmezi hamak, piknik sepeti ve çömlek gibi ürünleri satın almaya başlayan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Çeşitli av ve piknik malzemeleri satan Mithat Gelici, sıcak havanın işlerine olumlu yansıdığını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da piknikçilerin yoğun talep gösterdiğini dile getiren Gelici, “Güneşin kendini göstermesiyle piknikçilerin alışveriş telaşı da başladı. Normalde bu alışverişler mayıs ayına kalmazdı ama malum havalar bir sıcak bir soğuk olunca vatandaş da kararsız kaldı. Piknikçilerin en çok talep gösterdiği ürün her yıl olduğu gibi bu yıl da hamaklar oldu. Onun arkasından da piknik sepeti geliyor. Eskiden de çok kullanılırdı bu sepetler ama son yıllarda daha bir rağbet görüyor diye düşünüyorum. Hamakların fiyatı 250 ila 750 lira arasında değişirken, sepet fiyatları da 50 liradan başlayıp, 500 liraya kadar gidiyor” dedi.