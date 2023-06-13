Havaların ısınmasıyla dondurma tezgahları renklendi

Eskişehir'de son birkaç haftadır etkili olan sağanak yağışlar yerini sıcak havaya bırakmaya başladı. Sıcak günlerde vatandaşların sıkça tercih ettiği yiyeceklerden birisi olan dondurma da çeşitlenerek tezgahlardaki yerini aldı. Havanın güzel olduğu günlerde oluşan kuyruklarda müşterileri bekletmek istemeyen esnaf, sezonluk olarak ek personel çalıştığını belirtti. Özellikle mevsim meyveleriyle yapılan dondurmalar yoğun ilgi görürken, esnaf lezzetin korunması ve dondurmanın buzlanmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Müşterilerimizi bekletmemek için sezonluk olarak personelimizi arttırdık”

Eskişehir'de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, yapım aşamasında dikkat ettikleri bazı püf noktalara değindi. Havaların sıcaklamasıyla birlikte çok fazla yoğunluk oluştuğunu ve müşterileri bekletmemek için ek personeller aldıklarını ifade eden Karakaş, “Dondurmacılık hassas bir meslek, nihayetinde sütle uğraşıyoruz. Kaynatmış olduğunuz kaplardan, kullandığınız kepçelere kadar hijyen çok önemli. Bunun yanı sıra sütün kalitesi, süt oranı, kaynatması, salebi, kaynattıktan sonra soğuması ve soğuduktan sonra dondurma makinesinde onun çevrilmesi gibi bazı ince detaylar var. O çevrilme aşaması yaptıktan sonra muhafazası, bundan sonra en az 1 veya 2 gün dinlenmesi var. Her şeyi güzelce hallettikten sonra ortaya kaliteli bir dondurma çıkıyor. Meyveli dondurmalarda doğal meyveler ve mevsim meyvelerini kullanmak önemli. Satış aşamasında ise kapların buzlanmamasına dikkat edilmeli. Biz buna kristalleşme deriz, eğer böyle olursa dondurmanın tadı kaçar. Dondurmanın kalitesine dikkat ettiğimiz kadar hizmete de önem veriyoruz. Bazen çok fazla yoğunluk oluşuyor ve biz de müşteriyi oyalamak istemiyoruz. Dolayısıyla sezonluk olarak personelimizi arttırmış bulunuyoruz” dedi.