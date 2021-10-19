Havaların soğumasıyla sokak hayvanlarının beslenme sıkıntısı artmaya başladı

Eskişehir'de sonbaharın gelmesiyle hava sıcaklıkları düştü. Bunun sonucunda özellikle sokakta yaşayan hayvanlar beslenmede sıkıntı yaşamaya başladı. Eskişehirli hayvanseverler, şehrin çeşitli noktalarında besleme yaparak, hayvanların soğuk havalarda daha fazla yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (MANCAHANE) Başkanı Nesrin Çiçek, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hayvanların soğuk havalarda hayatta kalmalarını sağlayacak en önemli etkenler arasında yer alan beslenmede kesinlikle onlara destek olmalıyız. Özellikle kış aylarında vücutlarında yağa ihtiyaçları olduğundan dolayı besleme aralıklarını ve miktarlarını arttırmalıyız. Biz düzenli olarak besleme yapıyoruz, fakat bu bizimle bitecek bir konu değil. Tüm hayvanseverleri özellikle soğuk havalarda duyarlı olmaya çağırıyoruz."