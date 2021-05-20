İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Eskişehir’de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emek mahallesinde otomobiliyle seyir halinde bulunan bir kişinin aracından havaya ateş edildiğini ihbarını aldı. İhbar üzerine polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan S.D. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.