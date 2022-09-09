Hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Tüm kontenjanların dolduğu Anadolu Üniversitesi'nde, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı tanıyor.

Tüm kontenjanların dolduğu Anadolu Üniversitesinde öğrenme olanakları bitmiyor. Açıköğretim Sistemi tarafından 2002 yılında hayata geçirilen giriş sınavsız ikinci üniversite doğrultusunda, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

39 ön lisans 21 lisans programında sınavsız şartsız okuma fırsatı

22 Ağustos'ta başlayan kayıtlar 17 Ekim'e kadar devam edecek. Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite şartsız ve giriş sınavsız 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların “https://aoskayit.anadolu.edu.tr” adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden veya “http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/” web sitesinden alınabilir.