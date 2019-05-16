Hayallerini süsleyen Türk askeri üniformasını giymenin gururunu yaşadılar

Engelliler Haftası münasebetiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen ‘Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni'nde bir günlüğüne de olsa askerlik vazifesini yerine getiren engelli vatandaşlara terhis belgeleri verildi. Hayallerini süsleyen Türk askeri üniformasını giymenin haklı gururunu yaşayan engellilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen yemin töreninde, ellerine yakılan kınalarla kendilerine refakat eden askeri personel ile omuz omuza silah ve bayrak üzerine el basan 46 engelli, hep bir ağızdan yemin etti. Ardından terhis belgeleri Vali Özdemir Çakacak, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından verildi.

“Hayallerimizi süsleyen şerefli Türk askerinin üniformasını giymenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz”

Temsili askerlik görevini yerine getiren erler adına konuşan Şehit Serkan Özaydın'ın kardeşi Erkan Özaydın, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bugün de engelli vatandaşlara elini uzatarak onların en büyük arzusu olan kutsal askerlik hizmetini disiplinli ve başarılı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamıştır. Sevgi duyduğumuz asker ocağına gelmenin ve hayallerimizi süsleyen şerefli Türk askerinin üniformasını giymenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bu sevinci tattıran ve yaşatan başta valimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Engelliler olarak bu üniformanın içerisinde olmaktan ve askerlik vazifemizi bu vesileyle yerine getirmekten büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatan uğruna candan vazgeçilen askerlik hizmetini bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız”

Daha sonra konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, “Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk vatandaşı bunun gururunu bir ömür boyu yaşamaktadır. Bu itibarla ana-babalar evlatlarını asker olmak üzere bir bayram coşkusu içerisinde göndermektedir. Bugün burada hayatlarında engel tanımayan ve yüreği askerlik kamçısıyla dolu olan kardeşlerimizin askerlik görevini sembolik olarak da olsa yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Yemin ederek aramıza katılan silah arkadaşlarım, hiçbir karşılık beklemeden yapılan ve gerektiğinde vatan uğruna candan vazgeçilen askerlik hizmetini bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız. Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında bir günde olsa yer aldığınız değerli katkıdan dolayı siz genç arkadaşlarıma ve ailelerine saygılarımı sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra arama kurtarma özel eğitim köpeği Çakıl kısa bir gösteri sundu. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son erdi.

Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ali Özmen, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.