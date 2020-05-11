'Hayat yuvaya sığar' diye 3 bin kuş yuvası asıldı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ormanlık alanlara 3 bin kuş yuvası asıldı. İş, daha önce karınca naklinde olduğu gibi, özel ormancılık büroları vasıtasıyla yaptırıldı. Böylece özel sektör desteklenmiş, yeni istihdam sağlanmış oldu.

Bilindiği gibi; kuşlar orman ağaçlarına zarar veren böcekleri ve larvalarını yiyerek biyolojik dengeyi sağlıyor. Kuşlar bu yuvaları kuluçka döneminde aktif olarak kullanıyor. Yuvalar, diğer yırtıcı ve sürüngenlerin zarar vermemesi için belli yüksekliğe ve gövdeden uzağa asılıyor. Yuvanın girişi de güneye çevriliyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2020 yılı için 4 Orman İşletmesince toplam 6 bin adet kuş yuvası asılmasını planladı.