“Hayata Bağlı Ol” ödüllü afiş tasarımı yarışması sergisi ESOGÜ'de açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) “Hayata Bağlı Ol” isimli ödüllü afiş tasarımı yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verilirken, yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile başlatılan “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği” çerçevesinde, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin; madde ve teknoloji bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkilerin tasarım diliyle ortaya konulması ve özellikle üniversite gençliği arasında bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla düzenlediği “Hayata Bağlı Ol” isimli ödüllü afiş tasarımı yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verilirken, yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuayesinde gerçekleştirildi.

Ödül töreni ile serginin açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı ve projenin ESOGÜ yürütücüsü Prof. Dr. Ali Arslantaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hatice Server Kesdi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Şengel ve öğretim üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hatice Server Kesdi, geçmişte bağımlılık denildiğinde akla alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu maddelerin geldiğini, bugün ise iletişim teknolojilerindeki gelişim ile birlikte bağımlılığın çerçevesinin genişlediğini kaydetti. Teknoloji temelli bu yeni bağımlılık türlerine örnek olarak ekran, sosyal medya, dijital oyun ve sanal dünya bağımlılıklarını veren Dr. Öğr. Üyesi Kesdi, bağımlılığın bu yönüyle özellikle genç nüfusu tehdit ettiğini belirtirken, yarışmaya katılan üniversitelilerin gençlere yönelik yürütülen bu farkındalık çalışmasına önemli bir katkıda bulunduklarını ifade etti. Yarışmaya katılan ve eserleri sergide yer alan tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını dileyen Dr. Öğr. Üyesi Hatice Server Kesdi, yarışmanın düzenlenmesine emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Açılış konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından takdim edildi.

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Sanatlar Anasanat Dalı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine toplamda 7 bin TL para ödülü verildi. Sergi 29 Nisan tarihine kadar açık kalacak.