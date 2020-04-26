Hayırsever vatandaş polislere kumanya olarak büyükbaş hayvan bağışladı

Eskişehir'de yaşayan hayırsever bir vatandaş Ramazan ayının ilk günlerinde emniyet teşkilatında görevli personellerin iftar yapması için büyükbaş hayvan bağışladı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Türkmentokat Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, Eskişehir'de görev yapan emniyet personellerinin iftarlarını yapabilmeleri için büyükbaş hayvan bağışladı. Polis evi bahçesinde gerçekleşen kesim işleminde, içerisinde bulunulan zorlu sürecin bir an evvel sona ermesi dilendi. Fedakarca görev yapmakta olan başta emniyet güçleri ve sağlık personeline Allah'tan güç ve başarı dilenirken, aziz şehitlerin ruhları için de dualar edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili olarak, "Hayırsever vatandaşımıza bu hayrı için teşekkürlerimizi sunuyor, mübarek Ramazan ayının milletimiz ve tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" denildi.