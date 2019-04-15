Hayvan barınağından köpek çalan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hayvan barınağından 2 yasaklı hayvanı çaldıkları öne sürülen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesinde bulunan hayvan barınağından yasak tür olarak geçen 2 pitbull cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliler M.K., A.T. ile S.K.'yı kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Öte yandan çalınan 2 köpek barınak yetkililerine teslim edildi.