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Hayvan hırsızlarını ayakkabı izleri ele verdi

Eskişehir’de 11 küçükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de 11 küçükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri olay yerindeki ayakkabı izlerinden yola çıkarak tespit etti.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belkese Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ö.'ye ait 11 küçükbaş hayvanın çalınması ile ilgili olarak çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde tespit ettiği araç lastiği ve şüphelilere ait ayakkabı izlerinden yola çıkarak şüpheli G.E. ile H.İ.A.'yı kent merkezinde yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan çalınan hayvanlardan 8'i sahibine teslim edilirken, vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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