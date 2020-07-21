İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan pazarı boş kaldı

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’nda 180 alanın kiralanmasına rağmen pazarın boş kalması dikkat çekti.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı'nda 180 alanın kiralanmasına rağmen pazarın boş kalması dikkat çekti.


Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı'nda sessizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açılan ve bayrama kadar haftanın her günü faaliyet göstereceği belirtilen pazarın boş kalması endişe oluşturdu. Besiciler tarafından yaklaşık 180 alanın kiralandığı öğrenilirken, hayvanlarını getirenlerin sayısının az olması göze çarptı. Hayvan pazarındaki hareketsizlikten endişe duyan besiciler, gelecek günler için vatandaşları beklediklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.