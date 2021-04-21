Hayvan sahiplerine 271 bin lira hastalık tazminatı ödendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde 41 adet hayvan için toplamda 38 yetiştiriciye 271 bin TL ‘Hayvan Hastalığı Tazminatı Destekeleme' ödemesi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında hayvanlarda herhangi bir hastalık tespit edilmesi sonucu yetkili veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tabi tutulan hayvanların bedellerini sahiplerine ödüyor. Bu kapsama Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kentte, hayvanı hastalık nedeniyle mecburi imha edilen hayvan sahiplerine bedelleri karşılığı bakanlığın belirlediği kurallara göre tazminat ödüyor. Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz; sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie ve süngerimsi beyin (BSE) hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvan sahiplerine tazminat ödeniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, tazminat ödemeleriyle ilgili verdiği bilgilerde, “İlimizde çiftçilerimizin hayvan hastalıklarından kaynaklı maddi kayıplarını karşılıyoruz. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 yılı içerisinde 38 yetiştiriciye 41 adet hayvan için yaklaşık 271 bin TL Hayvan Hastalığı Tazminatı Destekleme ödemesi yaptık” dedi.

2021 yılı ilk 4 ayı için 176 bin TL tazminat ödemesi yapılacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 2021 yılının ilk 4 ayında da hayvan sahiplerine tazminat ödemeleri yapıldığını belirterek, “İlimizde 2021 yılı ilk dört aylık dönemde ise işletmelerinde Tüberküloz ve Bruselloz Hastalığı tespit edilen 5 yetiştiriciye ait 17 hayvan için yaklaşık 112 bin TL, programlı aşılama uygulamaları sırasında anaflaktik şok sebebiyle öldüğü tespit edilen hayvanlar içinse 8 yetiştiriciye 8 hayvan için yaklaşık 64 bin TL olmak üzere toplam yaklaşık 176 bin TL Hayvan Hastalığı Tazminatı Destekleme ödemesi yapılacak” ifadelerini kullandı.