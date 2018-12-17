Hayvan yemi yüklü traktör römorku devrildi

Eskişehir'de virajı alamayarak devrilen traktörün römorku metrelerce sürüklenirken, içinde bulunan yüzlerce kilo hayvan yemi karayoluna yayıldı, trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgilere göre olay Odunpazarı ilçesinde bulunan Şehit Yüzbaşı T. Güngör caddesi üzerinde gerçekleşti. Hayvan yemi yüklü M.A.Ö. yönetimindeki 26 VF 856 plakalı traktör, kaygan yolda virajda kayınca römorku metrelerce sürüklendi. Şoför M.A.Ö. kazadan yaralanmadan kurtuldu. Römorkun başka bir araca çarpmaması kazanın hafif atlatılmasına sebep olurken, yola saçılan yüzlerce kilo hayvan yemi bir süre trafiği aksattı. Römork iş makinesi yardımı ile yol kenarına alındı, olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile alakalı işlem başlattı.