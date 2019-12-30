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Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Ziraat Odası işbirliğince düzenlenen toplantıda hayvan yetiştiricileri yeni destek konusunda bilgilendirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç ile Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemlinin açılış konuşması ile başlayan destek bilgilendirme toplantısına yoğun kış koşullarına rağmen katılım beklenenin üzerinde oldu.


İlçe Ziraat Odası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Sabri Ulutürk ile Ziraat Mühendisi İsmail Özkan, tarafından hayvan üreticilerine destek miktarları, düve ve dişi sığır sayısı, başvuru şartları konularında bilgi aktarıldı. Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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