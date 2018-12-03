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Hayvanları Koruma Derneği adı altında kumar

Eskişehir’de Hayvanları Koruma Derneği adı altında, eski bir tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı, 45 kişiye de toplamda 11 bin 655 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de Hayvanları Koruma Derneği adı altında, eski bir tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı, 45 kişiye de toplamda 11 bin 655 lira para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde kullanılmayan bir tuğla fabrikasında 'tombala' oynandığı ihbarını aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişiyi gözaltına aldı. Fabrikada ve alanda yapılan aramalarda kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirilirken kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye de 259'ar TL para cezası kesildi.

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