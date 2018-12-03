Hayvanları Koruma Derneği adı altında kumar

Eskişehir'de Hayvanları Koruma Derneği adı altında, eski bir tuğla fabrikasında kumar oynanması için yer sağladığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı, 45 kişiye de toplamda 11 bin 655 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde kullanılmayan bir tuğla fabrikasında 'tombala' oynandığı ihbarını aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişiyi gözaltına aldı. Fabrikada ve alanda yapılan aramalarda kumar makineleri ve ekipmanları ele geçirilirken kumar oynadıkları belirlenen 45 kişiye de 259'ar TL para cezası kesildi.