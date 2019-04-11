Hayvanları korumak için bir araya geldiler

Eskişehir'de, hayvanların yaşam haklarının sağlanması ve korunması için kurulan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) il genel kurulunu yaptı ve yöneticileri belirlendi.

Dün bir kafede yapılan ve büyük bir katılımın olduğu toplantıda derneğin yeni yöneticileri seçildi. Üyelerin oyları ile; Dernek Başkanlığı'na Nesrin Çiçek, Başkan Yardımcılığına Esra Bahadır, Genel Sekreterliğe Sezer Çiçek Yaş, Yönetim Kurulu üyeliklerine Nihal Ekici, Özlem Altınkaya, Sami Makine, Zafer Ekinci, Kamile Uzun, Ayşe Akdolu, Zeynep Burcu Tekin ve Ongun Batuhan Altan, Onursal Başkanlığa da Hasan Küpeli ve Deniz Özkan seçildi.

Dernek Başkanı Nesrin Çiçek, çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, daha önceleri grup olarak çıktıkları yolda aldıkları kararla resmi dernek kurma kararı verdiklerini anlattı. Mancahane Derneği'nin, öncelikli kendi kulvarındaki derneklerle aynı segmentte görülse de vizyonu ve bakış acısı olarak, daha gerçekçi ve çözüm odaklı olduğunu anlatan Çiçek, “Örnekleri olmadığı bir içyapı ile kurumsal bir işleyişi benimsemiştir. Önceliğimiz Canları besleme amaçlı değildir, zaten şuan ilimizde en kapsamlı beslemeyi gerçekleştiren ekibe sahibiz. Alt gruplarımızda her bölgenin sorunlarını tespit eden takım liderleri mevcuttur ve yiyecek temininde bazı kurumların yemeklerini alarak canlara ulaştırabiliyor. Kuru mama gibi yiyecek teminini takım liderlerimiz çözmektedir. Asıl çıkış noktamız Canların kanunlar nezdinde, gördüğü işkence, eziyet, tecavüz gibi mağduriyetleri karşısında Kabahatler Kanunun içinde görülmesi rahatsızlığımızdır. Diyoruz ki; tüm hayvanlar yaşayan, nefes alan, duyguları olan varlıklar olarak, kendini çokça akıllı sayan insandan aslında farkı yoktur. Ve kanunlarda hayvana yapılan her türlü eziyetin insanoğluna yapılmış gibi aynı cezai işlemlere tabi kılınmalıdır.