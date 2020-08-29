İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Hayvanlarımızı bile sulayacak suyumuz yok"

Sakarya nehri kıyısına yakın olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki mahallelerde sulama suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, bazı bölgelerde hayvanları için bile su bulmadıklarını belirtiyorlar.

Sakarya nehri kıyısına yakın olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki mahallelerde sulama suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, bazı bölgelerde hayvanları için bile su bulmadıklarını belirtiyorlar.


Arışı sıcaklık, yağış azlığı ve binçsiz su kullanımı ünlü Sakarya nehrinin debisini hayli düşürdü. Bu durum nehrin geçtiği köy ve mahaller için susuzluk sorunu ortaya çıkarmaya başladı. Susuzluk sorununu yaşayan mahallelerden Sivrihisar ilçesine bağlı Kurtşehir mahallesinin Muhtarı Hakan Potoğlu, doğal olumsuzlukların yanı sıra su kullanımında da dikkatsizlik ve adaletsizlik olduğunu anlattı. Özellikle Sakarya nehrinin çıktığı Çifteler ilçesindeki çiftçilerin suyu bilinçsiz kullandığını iddia eden Polatoğlu, "Sakarya nehrinin çıkış noktası Çiftelerdeki çiftçiler kanallar açarak suyu kendi arazilerine çeviriyorlar. Bunun yanında kullandıkları büyük dinamolarla bize gelen suyu neredeyse kurutuyor. Biz burada burada bırakın tarlalarımızı sulamayı koyunlarımızı bile sulayamıyoruz. Eskiden insanlar boğuluruz diye suya girmeye korkuyorlardı şimdi akarsu yatağının içinde yürümek bile mümkün. Binlerce balık ölümü gerçekleşti yazık günah. Bunun suçlusu sadece Çifteler'deki çiftçiler demek yanlış olur, çünkü bu sene ciddi bir kuraklık söz konusu. Ama onların da bu sorunumuzda ki payları büyük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, ekinlerimiz susuzluktan kuruma noktasına geldi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.