“Hayvanlarımızı bile sulayacak suyumuz yok"

Sakarya nehri kıyısına yakın olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki mahallelerde sulama suyu sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, bazı bölgelerde hayvanları için bile su bulmadıklarını belirtiyorlar.

Arışı sıcaklık, yağış azlığı ve binçsiz su kullanımı ünlü Sakarya nehrinin debisini hayli düşürdü. Bu durum nehrin geçtiği köy ve mahaller için susuzluk sorunu ortaya çıkarmaya başladı. Susuzluk sorununu yaşayan mahallelerden Sivrihisar ilçesine bağlı Kurtşehir mahallesinin Muhtarı Hakan Potoğlu, doğal olumsuzlukların yanı sıra su kullanımında da dikkatsizlik ve adaletsizlik olduğunu anlattı. Özellikle Sakarya nehrinin çıktığı Çifteler ilçesindeki çiftçilerin suyu bilinçsiz kullandığını iddia eden Polatoğlu, "Sakarya nehrinin çıkış noktası Çiftelerdeki çiftçiler kanallar açarak suyu kendi arazilerine çeviriyorlar. Bunun yanında kullandıkları büyük dinamolarla bize gelen suyu neredeyse kurutuyor. Biz burada burada bırakın tarlalarımızı sulamayı koyunlarımızı bile sulayamıyoruz. Eskiden insanlar boğuluruz diye suya girmeye korkuyorlardı şimdi akarsu yatağının içinde yürümek bile mümkün. Binlerce balık ölümü gerçekleşti yazık günah. Bunun suçlusu sadece Çifteler'deki çiftçiler demek yanlış olur, çünkü bu sene ciddi bir kuraklık söz konusu. Ama onların da bu sorunumuzda ki payları büyük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, ekinlerimiz susuzluktan kuruma noktasına geldi” dedi.