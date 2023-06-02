Haziran güneşini görenler dışarı akın etti

Birkaç gündür yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Eskişehir'de bugün öğlen saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar dışarıda güzel havanın tadını çıkardı.

Mayıs ayının son günlerini sağanak yağış etkisinde geçiren Eskişehir'de, yaz aylarından olan haziranın ilk günlerinin bir bölümünde güneşli hava hakim oldu. Havanın güneşli olmasını fırsata dönüştüren vatandaşlar, kentin yoğun caddelerinden olan Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerini doldurdu. Hava sıcaklığını 23 dereceye yaklaşmasıyla bazı vatandaşların yazlık kıyafetler giydiğine rastlanılırken, anne ve babalar çocuklarıyla güneşin tadını çıkardı. Yaşlı vatandaşlar ise parklarda banklara oturarak güzel havada vakit geçirdi.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, hafta sonunda Eskişehir 'e tekrar yağışlı havanın gelmesi bekleniyor.