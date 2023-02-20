Hazırlık maçı: Eskişehirspor: 1 - FC Saburtalo II: 1

Lig ekiplerinden Eskişehirspor, FC Saburtalo ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

Eskişehirspor, Antalya kampının ilk hazırlık maçında Gürcistan ekibi FC Saburtalo II ile karşılaştı. WOW Football Center sahasında gerçekleşen maçta, 20 Eskişehirsporlu futbolcu süre aldı. Kırmızı Şimşekler, maçın ilk bölümünde Onur Arı'nın attığı golü ile devreyi önde tamamladı. Siyah-kırmızılılar, ikinci yarıya 5 oyuncu değişikliği ile başladı. 75. dakikada ise Gürcistan ekibinin attığı gol, maçta skoru eşitledi. 77. dakikada ise Mehmet Taşcı gördüğü ikinci sart sebebiyle oyun dışı kaldı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle noktalandı. Teknik Direktör Özcan Kızıltan, müsabaka boyunca oyuncularını yakından gözlemleme fırsatı buldu.