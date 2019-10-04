Hazırlık öğrencileri için bilgilendirme toplantıları başladı

Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk toplantıda öğrencilere, bölümler ve uluslararası öğrenci değişim programları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Açılış toplantısına Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi'nden Erasmus Plus KA103 Projesi Sorumlusu Öğr. Gör. Merve Dombaycı, Erasmus +KA107 ve Mevlana Projeleri Sorumlusu Nurşen Okur ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Emre Kaçmaz konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılışında konuşan YDYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Meral Melek Ünver, “Bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimizi, üniversite olanakları ve gidecekleri bölümler hakkında bilgilendirmek üzere bir dizi toplantı düzenliyoruz. Bugün de toplantılarımızın ilkini her zaman olduğu gibi Uluslararası İlişkiler Birimiyle gerçekleştirdik. Çünkü tüm öğrencilerin akıllarında uluslararası değişim programlarından yararlanma planı var” dedi.

“Öğrenciler globalleşmenin farkındalar”

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Mevlana Projeleri Sorumlusu Nurşen Okur, yurt dışı eğitim hareketliliğine ilişkin olarak “Bu tarz toplantıların faydalı olduğunu düşünüyorum; çünkü öğrenciler bu sayede bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerde, uluslararası değişim programlarına karşı artan bir talep olduğunu görüyoruz. Bu da artık hepsinin globalleşmenin farkında olduğunu gösteriyor. Özellikle İngilizce eğitim gören öğrenciler yurt dışında eğitim görmenin çok değerli olduğu bilincindeler. Staj hareketliliğiyle kendi meslek grupları ve mesleki deneyimlerini tamamlayabileceklerini biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Emre Kaçmaz ise Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin kardeş olduklarına dikkat çekerek, “Bilgilendirme toplantıları, yeni gelen öğrencilere üniversitenin imkânları hakkında bilgi vermek ve ne durumda olduğumuzu göstermek adına güzel etkinlikler. Bugünkü toplantımıza da oldukça yoğun bir katılım vardı” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun düzenlediği bilgilendirme toplantıları 18 Ekim tarihine kadar devam edecek.