İhlas Haber Ajansı

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Hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan bekleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Eskişehir’de vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Eskişehir'de vatandaşlara seslenecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü seçim programına Eskişehir'de devam edecek. Vilayet Meydanı'nda Erdoğan'ın miting yapacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişlerde sıkı tedbirler uygulanırken, meydana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı ve tramvay seferleri durduruldu. Mitingin yapılacağı bölgedeki girişlerde çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu. 17.00'da başlaması beklenen mitinge vatandaşların yoğun katılım sağlayacağı düşünülüyor.


20 bin kişiye iftarlık dağıtımı yapılacak


Miting alanında yavaş yavaş vatandaşların alımına başlandı. Herkese Türk bayrağı ve şapka dağıtımı yapıldı. Vilayet Meydanı bayraklarla donatıldı ve ses sistemleri detaylıca kontrol edildi. Eskişehir Valiliği 20 bin kişiye iftarlık dağıtımı yapmak için çadır kurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yönlendirilen ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler iftarlık dağıtımına yardım etti.

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