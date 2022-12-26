Hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler başladı

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafında aile hekimlerine ve acil serviste çalışan hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler, pandemide verilen aranın ardından yüz yüze verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, il genelinde hizmet veren aile hekimlerine ve acil serviste çalışan hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler, pandemi sürecinde zorunlu verilen aranın ardından kasım ve aralık aylarında Yunus Emre Devlet Hastanesi konferans salonunda tekrar yüz yüze planlanıp başlandı. Eğitimler Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin ‘Akılcı İlaç Kullanımı' sunumuyla başladı. Dr. Bilge, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yapmış olduğu sunumunda; “Akılcı İlaç Kullanımı, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi gibi amaçlar için, doğru ilacın, doğru zamanlamayla, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve uygun maliyetle kullanılmasına dair ilkeler bütünüdür. Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır. Aile hekimlerimiz, hastaları uzun süre takip edebilme, kolay izleme ve değerlendirme, yeterli zamanı ayırarak tedavi düzenleyebilme avantajlarına sahip olduğu için Türkiye'de AİK'in yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunmaktadırlar. Başta aile hekimleri, acil servis hekimleri ve TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) sağlık çalışanlarının ilacın akılcı olarak kullanılmasındaki rolünü bilinmesi son derece önemlidir. Tüm dünyada ilaçların bilinçli kullanılması sayesinde verimli bir ilaç tedavi yolu izlenmesi, sağlığın her alanında nitelik ve verimliliğin artması, bunun yanı sıra tedavi harcamalarının azaltılması gibi avantajlar hedeflenmektedir” diye konuştu.