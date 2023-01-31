Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle havadan trafik denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla jandarmasının sorumlu olduğu karayollarında yapılan helikopter destekli trafik denetiminde 217 araç kontrol edildi. Bu araçlardan trafik kurallarına uymayan 22 araç sürücüsüne toplamda 27 bin 675 TL idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi.