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Helikopterli havadan trafik denetiminde ceza yağdı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne toplam 8 bin 650 lira para cezası uygulandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla karayollarında helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.


Helikopter ile yapılan denetimde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve seyir halinde cep telefon ile konuşmak gibi kurallarına uymayan 24 araç sürücüsüne toplam 8 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

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