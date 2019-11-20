Hem becerilerini geliştiriyor, hem de yeni teknikler öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi Mutfak Atölyesi'ne gelen kadınlar, ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda hem mutfak becerilerini geliştirmenin hem de yeni teknikler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildikten sonra çocukların ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi olan Mutfak Atölyesi, katılanların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor. Mutfak Atölyesi'nde uzman eğiticilerden teorik ve uygulamalı eğitim alan kadınlar, tam donanımlı bir mutfakta hünerlerini sergiliyor. Merkezde, pasta yapımı kursu ile şeker hamuru figür ve modelleme atölyesi olmak üzere iki farklı branşta eğitimler düzenleniyor. Pasta yapımı kursunda unlu mamuller, pasta ve çeşitleri sütlü ve şerbetli tatlılar gibi içeriği oldukça geniş bir eğitim süreci işleniyor. Şeker hamuru figür ve modelleme atölyesinde ise pasta kaplama, figür yapımı, dekor kurabiye gibi çalışmalar yapılıyor. Toplam 60 kursiyer kadının katıldığı eğitimler, pazartesi, salı ve cuma günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde veriliyor.

“Kurslar ev hanımlarının sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor”

Eğitimlere ilişkin bilgiler veren uzman eğitmen Duygu Çelik, kursa ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür kurslar, ev hanımlarımızın sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. Yeni arkadaşlar edinmelerinin, özgüvenlerinin artmasının ve sosyalleşmelerinin yanı sıra kadınlarımız, Mutfak Atölyesi'nde mutfak becerilerini de geliştiriyor. Önceden yapmayı bildikleri tariflerin nasıl daha pratik yollarla yapılacağını da öğreniyorlar. Burada hem öğrenmenin hem de keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar” dedi.

“Hepimiz çok mutluyuz”

Kursiyerlerden Hatice Özçelik, eğitimlerin çok verimli geçtiğini ve kursa katılan bütün kadınların çok mutlu olduğunu kaydederek, “Burada görünümüyle, tadıyla çok şık, evde eşlerimizin ve çocuklarımızın hayır diyemeyeceği tatlılar ve tuzlular yapıyoruz. Arkadaşlarla güzel bir grup kurduk, hepimiz çok mutluyuz. Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor. İyi ki burası var diyoruz. Bizlere bu imkanı sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz”

Kursiyerlerden Betül Koç da, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

“Mutfak Atölyesi, mutfağa ilgisi olan hanımların bunu biraz daha profesyonel bir şekilde kendilerini geliştirebilecekleri bir yer. Burada hem öğreniyoruz hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Bilgilerimizi tazelemenin yanı sıra tariflerin nasıl daha pratik yapılabileceğini öğreniyoruz. Bizlere böyle güzel imkanı sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.”

Kursiyerlerin, hazırladıkları gıda ürünlerini beğeniye sunabildikleri bir kafenin de bulunduğu Mutfak Atölyesi; Hacı Seyit Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Demiryolu Sokak'ta hizmet veriyor.