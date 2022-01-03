İhlas Haber Ajansı

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Hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de hayvan sağlığını tehdit ediyor

Sokak hayvanlarının beslenmesi için ağaç diplerine, yol kenarlarına bilinçsizce bırakılan mamalar çevre kirliliğine yol açarken hayvan sağlığını da tehdit ediyor.


Bilinçsizce bırakılan hayvan mamaları ve artık yemekler, çevre kirliliğinin yanı sıra hayvan sağlığı için de zararlı. Dışarıda hava koşullarından dolayı bozulan yemek artıkları ve mamalar, sokak hayvanlarının beslenme alışkanlıklarını bozarak sağlıkları için tehdit oluşturuyor.


Pis kaplara bozulmaya yüz tutmuş ve kolay bozulabilir yiyecekler yerine, temiz kaplara düzenli bir şekilde konulan hayvan mamaları hem çevre kirliliğinin önüne geçmek için hem de sokak hayvanlarının sağlığı için daha yararlı.

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